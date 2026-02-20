Скидки
Шарапова рассказала о любимых воспоминаниях, связанных с Олимпийскими играми

Шарапова рассказала о любимых воспоминаниях, связанных с Олимпийскими играми
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своих своих любимых воспоминаниях, связанных с Олимпийскими играми.

«Это связано с тем, что я была очень молодой и любопытной. Иногда мои родители позволяли мне смотреть телевизор, и мы с моим дедушкой смотрели Олимпийские игры и церемонии их открытия, и я думала: «Вау, однажды, возможно, я тоже смогу стать олимпийцем». Это произошло, я участвовала только один раз, но у меня есть серебряная медаль, и я очень дорожу ею», – сказала Шарапова в интервью NBC News.

Ранее Шарапова посетила произвольную программу фигуристок на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Золотую медаль завоевала американская фигуристка Алиса Лью. Россиянка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде-2026.

