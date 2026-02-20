Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд вышли в финал парного разряда «тысячника» в Дубае

Российско-немецкая пара Вера Звонарёва/Лаура Зигемунд вышла в финал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в 1/2 финала матче румынский дуэт Жаклин Кристиан/Елена-Габриэла Русе со счётом 6:3, 7:6 (7:8).

Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут. За время матча Звонарёва и Зигемунд выполнили одну подачу навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогли реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов. Пара Кристиан/Русе подала в игре два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

За чемпионский титул турнира Звонарёва и Зигемунд сразятся с канадско-бразильским дуэтом Габриэла Дабровски/Луиза Стефани.