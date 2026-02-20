Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд вышли в финал парного разряда «тысячника» в Дубае
Поделиться
Российско-немецкая пара Вера Звонарёва/Лаура Зигемунд вышла в финал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в 1/2 финала матче румынский дуэт Жаклин Кристиан/Елена-Габриэла Русе со счётом 6:3, 7:6 (7:8).
Дубай — парный разряд (ж). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 14:35 МСК
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
Жаклин Кристиан
Елена-Габриэла Русе
Ж. Кристиан Е. Русе
Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут. За время матча Звонарёва и Зигемунд выполнили одну подачу навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогли реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов. Пара Кристиан/Русе подала в игре два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.
За чемпионский титул турнира Звонарёва и Зигемунд сразятся с канадско-бразильским дуэтом Габриэла Дабровски/Луиза Стефани.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 февраля 2026
-
17:30
-
16:34
-
15:43
-
14:55
-
14:22
-
13:51
-
11:05
-
10:49
-
09:45
-
08:30
-
01:09
-
00:51
-
00:43
- 19 февраля 2026
-
23:44
-
23:39
-
23:24
-
23:08
-
23:04
-
23:02
-
22:41
-
22:22
-
22:10
-
21:58
-
21:53
-
21:42
-
21:34
-
21:17
-
21:08
-
20:52
-
20:15
-
19:35
-
19:32
-
19:07
-
18:46
-
18:18