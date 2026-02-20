Скидки
Звонарёва/Зигемунд — Синякова/Хантер, результат матча 20 февраля, счёт 2:0, 1/2 финала WTA-1000 в Дубае

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд вышли в финал парного разряда «тысячника» в Дубае
Комментарии

Российско-немецкая пара Вера Звонарёва/Лаура Зигемунд вышла в финал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в 1/2 финала матче румынский дуэт Жаклин Кристиан/Елена-Габриэла Русе со счётом 6:3, 7:6 (7:8).

Дубай — парный разряд (ж). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 14:35 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
3 		6 6
         
Жаклин Кристиан
Румыния
Жаклин Кристиан
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Ж. Кристиан Е. Русе

Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут. За время матча Звонарёва и Зигемунд выполнили одну подачу навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогли реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов. Пара Кристиан/Русе подала в игре два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

За чемпионский титул турнира Звонарёва и Зигемунд сразятся с канадско-бразильским дуэтом Габриэла Дабровски/Луиза Стефани.

Сетка парного разряда турнира в Дубае
Календарь парного разряда турнира в Дубае
