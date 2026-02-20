Рублёв — Алькарас: текстовая онлайн-трансляция полуфинала «пятисотника» в Дохе
Сегодня, 20 февраля, на хардовых кортах Дохи (Катар) продолжается турнир категории ATP-500. В матче полуфинала сыграют представитель России 14-я ракетка мира Андрей Рублёв и испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий в рейтинге ATP лидирующую позицию.
Доха (м). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|
|
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Начало матча запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинальной встречи турнира между Рублёвым и Алькарасом.
Счёт личных встреч теннисистов — 4-1 в пользу испанца. Последняя победа Алькараса над россиянином была одержана на «Мастерсе» в Цинциннати в 2025 году со счётом 6:4, 4:6, 7:5.
Рублёв является действующим победителем «пятисотника» в Дохе.
