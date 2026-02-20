Скидки
Янник Синнер назвал один из важнейших для него турниров этого сезона

Янник Синнер назвал один из важнейших для него турниров этого сезона
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после поражения в матче с соперником из Чехии Якубом Меншиком в четвертьфинале турнира ATP-500 в Дохе назвал турнир, который считает одной из своих целей текущего сезона.

Доха (м). 1/4 финала
19 февраля 2026, четверг. 22:30 МСК
Якуб Меншик
16
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 3 		6 3
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Одной из моих главных целей будет «Ролан Гаррос», но до этой цели ещё далеко. Мы видели, что все теннисисты испытывали трудности на протяжении своей карьеры, но я бы пока не назвал это «усталостью» (улыбается), я уступил всего в паре матчей. Я также должен помнить о том, чего я добился за последние три года, выиграв много матчей и проиграв очень мало. Уверенность для того, чтобы показывать хорошую игру, есть.

Индиан-Уэллс обычно является таким турниром, где у меня возникают некоторые трудности, посмотрим, что будет. В Майами я всегда играл хорошо. Затем начнётся грунтовый сезон. Я пытаюсь добавить несколько новых деталей, сегодня они не сработали так хорошо, как мне бы хотелось, но не каждый день одинаков.

Сейчас я спокоен, я знаю, что мне нужно сделать, чтобы сделать камбэк. Есть моменты, через которые мне нужно пройти и через которые проходят все теннисисты. Я надеюсь наверстать упущенное как можно скорее», – цитирует Синнера The Tennis Letter.

