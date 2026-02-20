Пегула стала первой финалисткой «тысячника» в Дубае, обыграв в полуфинале Анисимову

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула в полуфинале турнира WTA-1000, проходящего в Дубае, обыграла соотечественницу Аманду Анисимову, занимающую шестое место в рейтинге WTA, и стала первой финалисткой турнира. Встреча соперниц продлилась 2 часа 2 минуты и завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:3 в пользу Пегулы.

По ходу матча Пегула выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. Анисимова подала навылет пять раз, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

В финале Пегула сыграет с победительницей матча между ещё одной американкой Кори Гауфф и представительницей Украины Элиной Свитолиной.