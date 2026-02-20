Скидки
Соболенко рассказала о работе с психологом и о том, что помогло ей стать увереннее в себе

Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась, что помогло ей чувствовать себя более раскрепощённой, а также рассказала об опыте работы с психологом.

— Как тебе удалось прийти к такому балансу и так легко общаться на интервью?
— Я вообще была закрепощённой, и с годами поняла, что жизнь – это баланс, нельзя уходить в одну сторону сильно. На корте может показаться, что я неадекватный человечек, выплёскиваю эмоции и добиваюсь целей, но вне корта я тут же забываю про давление и всё остальное, с чем сталкивается спортсмен, и просто стараюсь получать удовольствие.

— Ты говорила, что пять лет занималась с психологом. Скажи, как это помогло сконструировать твою ментальность?
— Это долгий процесс, и, возможно, не для всех, каждому своё. Если есть человек, с которым можешь откровенно поговорить, не стесняясь ничего, то особенной необходимости в психологе нет. Я работала с психологом пять лет, и это дало огромный буст в начале моей карьеры. Просто осознать, что все – люди, все начинали с нуля, и можно достичь всего, что пожелаешь, главное – верить в себя. Вера, отношение к делу и активности вне корта – к этому я уже пришла с опытом, — приводит слова Соболенко First&Red.

