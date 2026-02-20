Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв — Алькарас: испанец выиграл первый сет полуфинала «тысячника» в Дохе

Рублёв — Алькарас: испанец выиграл первый сет полуфинала «тысячника» в Дохе
Комментарии

Сегодня, 20 февраля, на хардовых кортах Дохи (Катар) продолжается турнир категории ATP-500. В матче полуфинала играют представитель России 14-я ракетка мира Андрей Рублёв и испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий в рейтинге ATP лидирующую позицию.

Доха (м). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 19:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		1
6 3 		0
         
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Первая партия полуфинального матча осталась за испанцем. Алькарас завершил сет со счётом 7:6 (7:3) в свою пользу.

Счёт личных встреч теннисистов — 4-1 в пользу испанца. Последняя победа Алькараса над россиянином была одержана на «Мастерсе» в Цинциннати в 2025 году со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Андрей Рублёв является действующим победителем «пятисотника» в Дохе.

Сетка турнира ATP-500 в Дохе
Материалы по теме
Рублёва ждёт битва с Алькарасом за финал Дохи. Андрей уже выносил его на крупном турнире
Рублёва ждёт битва с Алькарасом за финал Дохи. Андрей уже выносил его на крупном турнире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android