Рублёв — Алькарас: испанец выиграл первый сет полуфинала «тысячника» в Дохе

Сегодня, 20 февраля, на хардовых кортах Дохи (Катар) продолжается турнир категории ATP-500. В матче полуфинала играют представитель России 14-я ракетка мира Андрей Рублёв и испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий в рейтинге ATP лидирующую позицию.

Первая партия полуфинального матча осталась за испанцем. Алькарас завершил сет со счётом 7:6 (7:3) в свою пользу.

Счёт личных встреч теннисистов — 4-1 в пользу испанца. Последняя победа Алькараса над россиянином была одержана на «Мастерсе» в Цинциннати в 2025 году со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Андрей Рублёв является действующим победителем «пятисотника» в Дохе.