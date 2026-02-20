Скидки
«Я же не Серена Уильямс». Арина Соболенко — о своих источниках мотивации

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о мотивации, сравнив себя с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема».

— Что заставляет вас двигаться дальше? В чём ваша мотивация?
— Неудачи, как и удачные моменты, проходят, и в этом есть мотивация — двигаться дальше. За чередой неудач всегда стоит что-то большое. Самый яркий пример — мой первый тренер рассказывал историю: они где-то заблудились на лыжах и пытались вернуться в свой лагерь. Они долго шли и хотели уже сдаться, пойти в обратную сторону, но всё-таки перебороли это желание, прошли еще 100 метров и вышли на свой лагерь. Эту историю он всегда мне ставил в пример: когда ты хочешь сдаться, вполне вероятно, что где-то очень рядом успех. И когда у меня что-то не получается, я всегда вспоминаю эту историю.

Ну а в чём мотивация… Я же не Серена Уильямс, которая выиграла 23 «Шлема», Олимпиаду и всевозможные турниры и сидит, думает, что же делать дальше. Я ещё многого не достигла, предстоит ещё много работы. Когда я играю на больших стадионах и вижу маленьких деток с плакатами, которые меня поддерживают, меня это вдохновляет и мотивирует. Хочу быть позитивом и примером для детей, чтобы они были собой, наслаждались этой жизнью и выкладывались ради своего любимого дела, — цитирует Соболенко First&Red.

