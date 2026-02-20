Рублёв уступил Алькарасу и не смог выйти в финал турнира ATP-500 в Дохе
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в полуфинале турнира ATP-500 в Дохе (Катар) уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу, занимающему лидирующую позицию в рейтинге ATP, и не смог выйти в финал. Встреча соперников продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счётом 6:7 (3:7), 4:6.
Доха (м). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 19:40 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
По ходу матча Алькарас выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Рублёв подал навылет один раз, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 13 заработанных.
Далее Алькарас сразится с победителем матча между чехом Якубом Меншиком и французом Артюром Фисом.
