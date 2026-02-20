Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — Андрей Рублёв, результат матча 20 февраля 2026, счёт 2:0, 1/2 финала; ATP 500 Доха

Рублёв уступил Алькарасу и не смог выйти в финал турнира ATP-500 в Дохе
Комментарии

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в полуфинале турнира ATP-500 в Дохе (Катар) уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу, занимающему лидирующую позицию в рейтинге ATP, и не смог выйти в финал. Встреча соперников продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счётом 6:7 (3:7), 4:6.

Доха (м). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 19:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		4
         
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

По ходу матча Алькарас выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Рублёв подал навылет один раз, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 13 заработанных.

Далее Алькарас сразится с победителем матча между чехом Якубом Меншиком и французом Артюром Фисом.

Сетка турнира ATP-500 в Дохе
Материалы по теме
Рублёв и Алькарас разыграют путёвку в финал Дохи! Хотя испанец с трудом одолел Хачанова
Рублёв и Алькарас разыграют путёвку в финал Дохи! Хотя испанец с трудом одолел Хачанова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android