Рублёв уступил Алькарасу и не смог выйти в финал турнира ATP-500 в Дохе

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в полуфинале турнира ATP-500 в Дохе (Катар) уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу, занимающему лидирующую позицию в рейтинге ATP, и не смог выйти в финал. Встреча соперников продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счётом 6:7 (3:7), 4:6.

По ходу матча Алькарас выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Рублёв подал навылет один раз, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 13 заработанных.

Далее Алькарас сразится с победителем матча между чехом Якубом Меншиком и французом Артюром Фисом.