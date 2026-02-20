Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA-1000 в Дубае, обыграв в полуфинале Гауфф
Поделиться
Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA-1000, проходящего в Дубае, обыграв в полуфинальной стадии соперницу из США Кори Гауфф, занимающую в рейтинге WTA четвёртую строчку. Встреча спортсменок продолжалась 3 часа 4 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (13:15), 6:4.
Дубай (ж). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 19:20 МСК
9
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 13
|6
|
|7 15
|4
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
По ходу матча Свитолина выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Гауфф подала навылет дважды, допустила 12 двойных ошибок и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из восьми.
Соперницей Свитолиной в финале «тысячника» в Дубае станет пятая ракетка мира американка Джессика Пегула.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 февраля 2026
-
23:57
-
23:05
-
22:53
-
22:30
-
21:49
-
21:29
-
20:46
-
20:31
-
19:06
-
18:38
-
17:30
-
16:34
-
15:43
-
14:55
-
14:22
-
13:51
-
11:05
-
10:49
-
09:45
-
08:30
-
01:09
-
00:51
-
00:43
- 19 февраля 2026
-
23:44
-
23:39
-
23:24
-
23:08
-
23:04
-
23:02
-
22:41
-
22:22
-
22:10
-
21:58
-
21:53
-
21:42