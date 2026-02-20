Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA-1000 в Дубае, обыграв в полуфинале Гауфф

Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA-1000, проходящего в Дубае, обыграв в полуфинальной стадии соперницу из США Кори Гауфф, занимающую в рейтинге WTA четвёртую строчку. Встреча спортсменок продолжалась 3 часа 4 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (13:15), 6:4.

По ходу матча Свитолина выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Гауфф подала навылет дважды, допустила 12 двойных ошибок и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из восьми.

Соперницей Свитолиной в финале «тысячника» в Дубае станет пятая ракетка мира американка Джессика Пегула.