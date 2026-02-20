Скидки
Элина Свитолина — Кори Гауфф, результат матча 20 февраля 2026, счёт 2:1, 1/2 финала; WTA-1000 Дубай

Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA-1000 в Дубае, обыграв в полуфинале Гауфф
Комментарии

Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA-1000, проходящего в Дубае, обыграв в полуфинальной стадии соперницу из США Кори Гауфф, занимающую в рейтинге WTA четвёртую строчку. Встреча спортсменок продолжалась 3 часа 4 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (13:15), 6:4.

Дубай (ж). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 19:20 МСК
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 13 6
4 		7 15 4
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

По ходу матча Свитолина выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Гауфф подала навылет дважды, допустила 12 двойных ошибок и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из восьми.

Соперницей Свитолиной в финале «тысячника» в Дубае станет пятая ракетка мира американка Джессика Пегула.

Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
