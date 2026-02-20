«Я знаю, на что способен». Алькарас — после победы в полуфинале турнира в Дохе

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дохе россиянина Андрея Рублёва, высказался о своём результате.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
– Ты когда-нибудь задумываешься, как тебе самому удаётся прийти к такому, удивляешься самому себе?
– Честно говоря, нет, потому что я знаю, на что способен каждый раз, когда выхожу на корт. Как по мне, это здорово. Конечно, то, как я подхожу к каждому матчу, меня радует. Я стараюсь стать лучше в этом, и это приносит свои плоды — эта сосредоточенность и внимание. Я просто рад и горд тем, как я становлюсь лучше и, наверное, более зрелым, – сказал Алькарас в интервью на корте после встречи.
В финале Алькарас сыграет с победителем матча между французом Артюром Фисом и чехом Якубом Меншиком.
- 20 февраля 2026
-
23:57
-
23:05
-
22:53
-
22:30
-
21:49
-
21:29
-
20:46
-
20:31
-
19:06
-
18:38
-
17:30
-
16:34
-
15:43
-
14:55
-
14:22
-
13:51
-
11:05
-
10:49
-
09:45
-
08:30
-
01:09
-
00:51
-
00:43
- 19 февраля 2026
-
23:44
-
23:39
-
23:24
-
23:08
-
23:04
-
23:02
-
22:41
-
22:22
-
22:10
-
21:58
-
21:53
-
21:42