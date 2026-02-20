Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я знаю, на что способен». Алькарас — после победы в полуфинале турнира в Дохе

«Я знаю, на что способен». Алькарас — после победы в полуфинале турнира в Дохе
Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дохе россиянина Андрея Рублёва, высказался о своём результате.

Доха (м). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 19:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		4
         
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

– Ты когда-нибудь задумываешься, как тебе самому удаётся прийти к такому, удивляешься самому себе?
– Честно говоря, нет, потому что я знаю, на что способен каждый раз, когда выхожу на корт. Как по мне, это здорово. Конечно, то, как я подхожу к каждому матчу, меня радует. Я стараюсь стать лучше в этом, и это приносит свои плоды — эта сосредоточенность и внимание. Я просто рад и горд тем, как я становлюсь лучше и, наверное, более зрелым, – сказал Алькарас в интервью на корте после встречи.

В финале Алькарас сыграет с победителем матча между французом Артюром Фисом и чехом Якубом Меншиком.

Материалы по теме
Алькарас остановил Рублёва в полуфинале Дохи! Даже 5 спасённых матчболов не помогли Андрею
Алькарас остановил Рублёва в полуфинале Дохи! Даже 5 спасённых матчболов не помогли Андрею
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android