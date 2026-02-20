«Я знаю, на что способен». Алькарас — после победы в полуфинале турнира в Дохе

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дохе россиянина Андрея Рублёва, высказался о своём результате.

– Ты когда-нибудь задумываешься, как тебе самому удаётся прийти к такому, удивляешься самому себе?

– Честно говоря, нет, потому что я знаю, на что способен каждый раз, когда выхожу на корт. Как по мне, это здорово. Конечно, то, как я подхожу к каждому матчу, меня радует. Я стараюсь стать лучше в этом, и это приносит свои плоды — эта сосредоточенность и внимание. Я просто рад и горд тем, как я становлюсь лучше и, наверное, более зрелым, – сказал Алькарас в интервью на корте после встречи.

В финале Алькарас сыграет с победителем матча между французом Артюром Фисом и чехом Якубом Меншиком.