Определились финалистки турнира WTA-1000 в Дубае

Сегодня, 20 февраля, продолжился турнир категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Состоялись два полуфинальных матча, по результатам которых были определены фамилии обеих финалисток турнира.
Пятая ракетка мира американка Джессика Пегула встретилась с соотечественницей Амандой Анисимовой, располагающейся на шестой строчке рейтинга WTA. Пегула оказалась сильнее, одолев Анисимову со счётом 1:6, 6:4, 6:3.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
Представительница Украины девятая ракетка мира Элина Свитолина в упорной борьбе обыграла ещё одну американскую теннисистку, Кори Гауфф, занимающую в мировом рейтинге четвёртое место. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (13:15), 6:4.
|1
|2
|3
|
|6 13
|6
|
|7 15
|4
Таким образом, в финале турнира категории WTA-1000 Джессика Пегула сразится с Элиной Свитолиной. Их матч пройдёт в субботу, 21 февраля.
