Определились финалистки турнира WTA-1000 в Дубае

Определились финалистки турнира WTA-1000 в Дубае
Сегодня, 20 февраля, продолжился турнир категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Состоялись два полуфинальных матча, по результатам которых были определены фамилии обеих финалисток турнира.

Пятая ракетка мира американка Джессика Пегула встретилась с соотечественницей Амандой Анисимовой, располагающейся на шестой строчке рейтинга WTA. Пегула оказалась сильнее, одолев Анисимову со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

Дубай (ж). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 16:55 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 3
         
Аманда Анисимова
6
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Представительница Украины девятая ракетка мира Элина Свитолина в упорной борьбе обыграла ещё одну американскую теннисистку, Кори Гауфф, занимающую в мировом рейтинге четвёртое место. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (13:15), 6:4.

Дубай (ж). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 19:20 МСК
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 13 6
4 		7 15 4
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Таким образом, в финале турнира категории WTA-1000 Джессика Пегула сразится с Элиной Свитолиной. Их матч пройдёт в субботу, 21 февраля.

Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
