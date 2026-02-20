Скидки
Артюр Фис — Якуб Меншик, результат матча 20 февраля 2026, счёт 2:0, 1/2 финала; ATP 500 Доха

Артюр Фис стал вторым финалистом «пятисотника» в Дохе, обыграв в полуфинале Меншика
40-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в финал турнира категории ATP-500, который проходит в Дохе (Катар), в полуфинале обыграв соперника из Чехии Якуба Меншика, занимающего в рейтинге ATP 16-е место. Встреча спортсменов продлилась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Доха (м). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 22:10 МСК
Артюр Фис
40
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Якуб Меншик
16
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

По ходу матча Фис выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. Меншик подал навылет семь раз, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из восьми.

В финале соперником Фиса станет первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Сетка турнира ATP-500 в Дохе
