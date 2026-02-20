Артюр Фис стал вторым финалистом «пятисотника» в Дохе, обыграв в полуфинале Меншика
Поделиться
40-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в финал турнира категории ATP-500, который проходит в Дохе (Катар), в полуфинале обыграв соперника из Чехии Якуба Меншика, занимающего в рейтинге ATP 16-е место. Встреча спортсменов продлилась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Доха (м). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 22:10 МСК
40
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
16
Якуб Меншик
Я. Меншик
По ходу матча Фис выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. Меншик подал навылет семь раз, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из восьми.
В финале соперником Фиса станет первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 февраля 2026
-
23:57
-
23:05
-
22:53
-
22:30
-
21:49
-
21:29
-
20:46
-
20:31
-
19:06
-
18:38
-
17:30
-
16:34
-
15:43
-
14:55
-
14:22
-
13:51
-
11:05
-
10:49
-
09:45
-
08:30
-
01:09
-
00:51
-
00:43
- 19 февраля 2026
-
23:44
-
23:39
-
23:24
-
23:08
-
23:04
-
23:02
-
22:41
-
22:22
-
22:10
-
21:58
-
21:53
-
21:42