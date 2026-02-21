Определились финалисты турнира ATP-500 в Дохе

В пятницу, 20 февраля, в Дохе (Катар) продолжился турнир категории ATP-500. Состоялись полуфинальные матчи, по результатам которых стали известны фамилии теннисистов, которые сыграют в финале.

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас встретился с россиянином Андреем Рублёвым, занимающим в рейтинге ATP 14-е место. Победу в матче одержал представитель Испании со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Француз Артюр Фис, располагающийся в рейтинге ATP на 40-м месте, оказался сильнее соперника из Чехии Якуба Меншика, одолев его со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Таким образом, в финале турнира ATP-500 в Дохе Карлос Алькарас сразится с Якубом Меншиком. Встреча теннисистов запланирована на субботу, 21 февраля.