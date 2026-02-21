Скидки
Определились финалисты турнира ATP-500 в Дохе

Определились финалисты турнира ATP-500 в Дохе
Комментарии

В пятницу, 20 февраля, в Дохе (Катар) продолжился турнир категории ATP-500. Состоялись полуфинальные матчи, по результатам которых стали известны фамилии теннисистов, которые сыграют в финале.

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас встретился с россиянином Андреем Рублёвым, занимающим в рейтинге ATP 14-е место. Победу в матче одержал представитель Испании со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Доха (м). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 19:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		4
         
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Француз Артюр Фис, располагающийся в рейтинге ATP на 40-м месте, оказался сильнее соперника из Чехии Якуба Меншика, одолев его со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Доха (м). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 22:10 МСК
Артюр Фис
40
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Якуб Меншик
16
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Таким образом, в финале турнира ATP-500 в Дохе Карлос Алькарас сразится с Якубом Меншиком. Встреча теннисистов запланирована на субботу, 21 февраля.

Сетка турнира ATP-500 в Дохе
