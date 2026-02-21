Определились финалисты турнира ATP-500 в Дохе
В пятницу, 20 февраля, в Дохе (Катар) продолжился турнир категории ATP-500. Состоялись полуфинальные матчи, по результатам которых стали известны фамилии теннисистов, которые сыграют в финале.
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас встретился с россиянином Андреем Рублёвым, занимающим в рейтинге ATP 14-е место. Победу в матче одержал представитель Испании со счётом 7:6 (7:3), 6:4.
Доха (м). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 19:40 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Француз Артюр Фис, располагающийся в рейтинге ATP на 40-м месте, оказался сильнее соперника из Чехии Якуба Меншика, одолев его со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Доха (м). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 22:10 МСК
40
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
16
Якуб Меншик
Я. Меншик
Таким образом, в финале турнира ATP-500 в Дохе Карлос Алькарас сразится с Якубом Меншиком. Встреча теннисистов запланирована на субботу, 21 февраля.
