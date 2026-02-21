Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Шансы были». Кузнецова оценила поражение Рублёва от Алькараса на турнире ATP-500 в Дохе

«Шансы были». Кузнецова оценила поражение Рублёва от Алькараса на турнире ATP-500 в Дохе
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала поражение россиянина Андрея Рублёва в полуфинале турнира ATP-500 в Дохе (Катар). Андрей уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу, занимающему лидирующую позицию в рейтинге ATP, со счётом 6:7 (3:7), 4:6.

Доха (м). 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 19:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		4
         
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Жаль, что Андрей Рублёв не смог поддавить Карлоса и довести дело хотя бы до третьего сета: что в первом, что во втором шансы были. А это, кстати, нечасто в игре против Алькараса в принципе. И нужно использовать малейшую возможность, которую он предоставляет.

Испанец дважды не подал на первый сет, затем не подал на матч, но всё-таки завершил всё на приёме – 7:6(3) 6:4, Карлос в финале, а Андрей не смог защитить прошлогодний титул в Дохе», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Алькарас остановил Рублёва в полуфинале Дохи! Даже 5 спасённых матчболов не помогли Андрею
Алькарас остановил Рублёва в полуфинале Дохи! Даже 5 спасённых матчболов не помогли Андрею
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android