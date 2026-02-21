«Шансы были». Кузнецова оценила поражение Рублёва от Алькараса на турнире ATP-500 в Дохе

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала поражение россиянина Андрея Рублёва в полуфинале турнира ATP-500 в Дохе (Катар). Андрей уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу, занимающему лидирующую позицию в рейтинге ATP, со счётом 6:7 (3:7), 4:6.
«Жаль, что Андрей Рублёв не смог поддавить Карлоса и довести дело хотя бы до третьего сета: что в первом, что во втором шансы были. А это, кстати, нечасто в игре против Алькараса в принципе. И нужно использовать малейшую возможность, которую он предоставляет.
Испанец дважды не подал на первый сет, затем не подал на матч, но всё-таки завершил всё на приёме – 7:6(3) 6:4, Карлос в финале, а Андрей не смог защитить прошлогодний титул в Дохе», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.
