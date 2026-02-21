Прошла жеребьёвка турнира ATP-500 в Дубае, где сыграют Медведев, Рублёв, Хачанов, Бублик

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 23 по 28 февраля.

Сетку соревнований возглавил седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Его первым соперником станет представитель Китая Чжан Цзэ. Второй номер посева у 10-й ракетки мира казахстанца Александра Бублика. Он на старте соревнований сразится с квалифаером.

Стартовые матчи россиян на турнире в Дубае:

Даниил Медведев (Россия, 3) – Цзюнчэн Шан (Китай);

Карен Хачанов (Россия, 7) – квалифаер;

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Валентен Руае (Франция).

Другие интересные матчи первого круга:

Артюр Фис (Франция) – Иржи Легечка (Чехия, 8).

Денис Шаповалов (Канада) – Томаш Махач (Чехия).

Зизу Бергс (Бельгия) – Дженсон Бруксби (США).

Уго Умбер (Франция) – Стефанос Циципас (Греция, действующий чемпион).

Хуберт Хуркач (Польша) – Якуб Меншик (Чехия).

Потенциальные четвертьфинальные пары:

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Иржи Легечка (Чехия);

Даниил Медведев (Россия) – Карен Хачанов (Россия);

Андрей Рублёв (Россия) – Джек Дрейпер (Великобритания);

Якуб Меншик (Чехия) – Александр Бублик (Казахстан).