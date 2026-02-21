Алькарас впервые в карьере сыграет в финале турнира серии ATP с соперником младше себя

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в карьере сыграет в финале турнира серии ATP с соперником младше своего возраста.

Это произойдёт в финале турнира категории ATP-500 в Дохе. 22-летнему Алькарасу предстоит сразиться с 21-летним французом Артюром Фисом, занимающим в рейтинге ATP 40-ю строчку. Встреча теннисистов запланирована на вечер субботы, 21 февраля.

В полуфинале «пятисотника» в Дохе Алькарас помешал россиянину Андрею Рублёву защитить титул победителя турнира, обыграв его со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Фис оказался сильнее чеха Якуба Меншика, которого одолел со счётом 6:4, 7:6 (7:4).