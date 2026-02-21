Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас впервые в карьере сыграет в финале турнира серии ATP с соперником младше себя

Алькарас впервые в карьере сыграет в финале турнира серии ATP с соперником младше себя
Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в карьере сыграет в финале турнира серии ATP с соперником младше своего возраста.

Это произойдёт в финале турнира категории ATP-500 в Дохе. 22-летнему Алькарасу предстоит сразиться с 21-летним французом Артюром Фисом, занимающим в рейтинге ATP 40-ю строчку. Встреча теннисистов запланирована на вечер субботы, 21 февраля.

Доха (м). Финал
21 февраля 2026, суббота. 21:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Артюр Фис
40
Франция
Артюр Фис
А. Фис

В полуфинале «пятисотника» в Дохе Алькарас помешал россиянину Андрею Рублёву защитить титул победителя турнира, обыграв его со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Фис оказался сильнее чеха Якуба Меншика, которого одолел со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Материалы по теме
Алькарас остановил Рублёва в полуфинале Дохи! Даже 5 спасённых матчболов не помогли Андрею
Алькарас остановил Рублёва в полуфинале Дохи! Даже 5 спасённых матчболов не помогли Андрею
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android