Бывший тренер Серены Уильямс: Андреева обладает особым талантом, она создана для величия

Рик Маччи, бывший тренер Серены Уильямс, высказался о перспективах 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Андреевой 18 лет. Все сделайте глубокий вдох. Расслабьтесь. Она обладает особым талантом и создана для величия. Седьмое место в мире, и оно никуда не денется. Когда все закончат, она станет первой. «Русский Кролик» только начинает свой путь», — написал Маччи на своей странице в социальных сетях.

Ранее Мирра Андреева не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Дубае, проиграв американке Аманде Анисимовой (шестой номер рейтинга) со счётом 6:2, 5:7, 6:7 (4:7). Отметим, что Андреева-младшая является чемпионкой прошлогоднего розыгрыша в Дубае. Из-за поражения от Анисимовой Мирра потеряет как минимум одно место в рейтинге WTA.