Вера Звонарёва/Лаура Зигемунд — Габриэла Дабровски/Луиза Стефани: результат матча 21 февраля 2026, счет 0:2, финал Дубая

Вера Звонарёва в паре с Лаурой Зигемунд потерпела поражение в финале турнира в Дубае
Комментарии

Бывшая вторая ракетка мира, 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вместе с немкой Лаурой Зигемунд не сумели выиграть титул чемпионок турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в парном разряде.

Дубай — парный разряд (ж). Финал
21 февраля 2026, суббота. 15:40 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Г. Дабровски Л. Стефани

В финале соревнований Звонарёва и Зигемунд со счётом 1:6, 3:6 проиграли тандему Габриэла Дабровски (Канада)/Луиза Стефани (Бразилия).

Парный финал продлился 1 час и 14 минут. В его рамках Звонарёва и Зигемунд ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали шесть заработанных брейк-пойнтов. На счету Дабровски/Стефани (4) три эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

