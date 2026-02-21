Вера Звонарёва в паре с Лаурой Зигемунд потерпела поражение в финале турнира в Дубае

Бывшая вторая ракетка мира, 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вместе с немкой Лаурой Зигемунд не сумели выиграть титул чемпионок турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в парном разряде.

В финале соревнований Звонарёва и Зигемунд со счётом 1:6, 3:6 проиграли тандему Габриэла Дабровски (Канада)/Луиза Стефани (Бразилия).

Парный финал продлился 1 час и 14 минут. В его рамках Звонарёва и Зигемунд ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали шесть заработанных брейк-пойнтов. На счету Дабровски/Стефани (4) три эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.