Вера Звонарёва в паре с Лаурой Зигемунд потерпела поражение в финале турнира в Дубае
Бывшая вторая ракетка мира, 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вместе с немкой Лаурой Зигемунд не сумели выиграть титул чемпионок турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в парном разряде.
Дубай — парный разряд (ж). Финал
21 февраля 2026, суббота. 15:40 МСК
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Габриэла Дабровски
Луиза Стефани
Г. Дабровски Л. Стефани
В финале соревнований Звонарёва и Зигемунд со счётом 1:6, 3:6 проиграли тандему Габриэла Дабровски (Канада)/Луиза Стефани (Бразилия).
Парный финал продлился 1 час и 14 минут. В его рамках Звонарёва и Зигемунд ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали шесть заработанных брейк-пойнтов. На счету Дабровски/Стефани (4) три эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
