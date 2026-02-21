Алина Корнеева не смогла выйти в финал «челленджера» во Франции

131-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выйти в финал «челленджера» во Франции, уступив на стадии 1/2 финала турнира чешке Доминике Шалковой (152-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. За время матча Шалкова выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Алина Корнеева сделала в игре пять эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

В финале турнира Шалкова сыграет с победительницей встречи между француженкой Фионой Ферро и испанкой Андреей Лазаро Гарсией.