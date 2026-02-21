Скидки
Элина Свитолина — Джессика Пегула, результат матча 21 февраля, счёт 0:2, финал турнира WTA-1000 в Дубае

Джессика Пегула стала чемпионкой «тысячника» в Дубае
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула завоевала чемпионский титул турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в финале соревнований украинку Элину Свитолину (девятый номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

Дубай (ж). Финал
21 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. За время матча Джессика Пегула выполнила три подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 11. Элина Свитолина сделала в игре два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх за матч.

Для 31-летней Пегулы титул в Дубае стал 10-м в карьере. Также она в третий раз завоевала трофей на турнире категории WTA-1000, ранее она побеждала в Монреале (2023) и Торонто (2024).

