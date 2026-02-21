Джессика Пегула стала чемпионкой «тысячника» в Дубае

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула завоевала чемпионский титул турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в финале соревнований украинку Элину Свитолину (девятый номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. За время матча Джессика Пегула выполнила три подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 11. Элина Свитолина сделала в игре два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх за матч.

Для 31-летней Пегулы титул в Дубае стал 10-м в карьере. Также она в третий раз завоевала трофей на турнире категории WTA-1000, ранее она побеждала в Монреале (2023) и Торонто (2024).