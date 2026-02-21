Джессика Пегула стала чемпионкой «тысячника» в Дубае
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула завоевала чемпионский титул турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в финале соревнований украинку Элину Свитолину (девятый номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.
Дубай (ж). Финал
21 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
9
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. За время матча Джессика Пегула выполнила три подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 11. Элина Свитолина сделала в игре два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх за матч.
Для 31-летней Пегулы титул в Дубае стал 10-м в карьере. Также она в третий раз завоевала трофей на турнире категории WTA-1000, ранее она побеждала в Монреале (2023) и Торонто (2024).
