«Это была отличная неделя». Свитолина — после поражения в финале WTA-1000 в Дубае
Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение в финале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Свитолина проиграла в решающем матче соревнования американке Джессике Пегуле со счётом 2:6, 4:6.
Дубай (ж). Финал
21 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
9
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Сегодня был тяжёлый матч. Поздравляю, Джесс, с этой замечательной неделей для тебя и твоей команды. Лично для меня это тоже была отличная неделя. У меня было много серьёзных сражений. Сегодня, к сожалению, немного не хватило. Но всё равно очень и очень рада, что смогла показать здесь хороший теннис. Мне всегда нравится играть здесь. Очень приятные ощущения», – сказала Свитолина в интервью на корте после матча.
