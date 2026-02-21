Скидки
«Это была отличная неделя». Свитолина — после поражения в финале WTA-1000 в Дубае

«Это была отличная неделя». Свитолина — после поражения в финале WTA-1000 в Дубае
Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение в финале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Свитолина проиграла в решающем матче соревнования американке Джессике Пегуле со счётом 2:6, 4:6.

Дубай (ж). Финал
21 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Сегодня был тяжёлый матч. Поздравляю, Джесс, с этой замечательной неделей для тебя и твоей команды. Лично для меня это тоже была отличная неделя. У меня было много серьёзных сражений. Сегодня, к сожалению, немного не хватило. Но всё равно очень и очень рада, что смогла показать здесь хороший теннис. Мне всегда нравится играть здесь. Очень приятные ощущения», – сказала Свитолина в интервью на корте после матча.

