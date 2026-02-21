«Это была отличная неделя». Свитолина — после поражения в финале WTA-1000 в Дубае

Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение в финале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Свитолина проиграла в решающем матче соревнования американке Джессике Пегуле со счётом 2:6, 4:6.

«Сегодня был тяжёлый матч. Поздравляю, Джесс, с этой замечательной неделей для тебя и твоей команды. Лично для меня это тоже была отличная неделя. У меня было много серьёзных сражений. Сегодня, к сожалению, немного не хватило. Но всё равно очень и очень рада, что смогла показать здесь хороший теннис. Мне всегда нравится играть здесь. Очень приятные ощущения», – сказала Свитолина в интервью на корте после матча.