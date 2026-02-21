«Отличный подарок на день рождения». Пегула — о победе на «тысячнике» в Дубае
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В финале соревнований Пегула оказалась сильнее украинки Элины Свитолиной (девятый номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.
Дубай (ж). Финал
21 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
9
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Это отличный подарок мне на день рождения. Через несколько часов я улетаю домой и смогу отпраздновать. Очень рада возвращаться домой с трофеем. Это была замечательная неделя», – сказала Пегула в интервью на корте после матча.
Для 31-летней Пегулы титул в Дубае стал 10-м в карьере. Также она в четвёртый раз завоевала трофей на турнире категории WTA-1000, ранее она побеждала на турнирах в Гвадалахаре (2022), Монреале (2023) и Торонто (2024).
