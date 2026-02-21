«Отличный подарок на день рождения». Пегула — о победе на «тысячнике» в Дубае

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В финале соревнований Пегула оказалась сильнее украинки Элины Свитолиной (девятый номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

«Это отличный подарок мне на день рождения. Через несколько часов я улетаю домой и смогу отпраздновать. Очень рада возвращаться домой с трофеем. Это была замечательная неделя», – сказала Пегула в интервью на корте после матча.

Для 31-летней Пегулы титул в Дубае стал 10-м в карьере. Также она в четвёртый раз завоевала трофей на турнире категории WTA-1000, ранее она побеждала на турнирах в Гвадалахаре (2022), Монреале (2023) и Торонто (2024).