Пегула во второй раз в карьере одержала 4 победы на турнире WTA над игроками из топ-20

Пегула во второй раз в карьере одержала 4 победы на турнире WTA над игроками из топ-20
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула во второй раз в карьере смогла одержать четыре победы над теннисистками из топ-20 рейтинга WTA в рамках одного турнира, сообщает Opta Ace. Американка стала чемпионкой «тысячника» в Дубае (ОАЭ), обыграв в финале украинку Элину Свитолину со счётом 6:2, 6:4.

Дубай (ж). Финал
21 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

На турнире в Дубае она обыграла американку Иву Йович (20-й номер рейтинга), датчанку Клару Таусон (15-й номер рейтинга), американку Аманду Анисимову (шестой номер рейтинга) и украинку Элину Свитолину (девятый номер рейтинга). Ранее Пегула добивалась подобного результата на Итоговом чемпионате WTA — 2023. На том турнире американка одержала победы над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, белоруской Ариной Соболенко, гречанкой Марией Саккари и американкой Кори Гауфф.

Для 31-летней Пегулы титул в Дубае стал 10-м в карьере. Также она в четвёртый раз завоевала трофей на турнире категории WTA-1000, ранее она побеждала на турнирах в Гвадалахаре (2022), Монреале (2023) и Торонто (2024).

