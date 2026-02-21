Скидки
Пегула стала второй по возрасту чемпионкой одиночного разряда «тысячника» в Дубае

Пегула стала второй по возрасту чемпионкой одиночного разряда «тысячника» в Дубае
Комментарии

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала второй самой возрастной победительницей турнира WTA-1000 в Дубае в одиночном разряде, сообщает Opta Ace. В финале турнира американка обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину со счётом 6:2, 6:4.

Дубай (ж). Финал
21 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Пегула одержала победу на турнире в возрасте 31 года 365 дней. Самой возрастной чемпионкой турнира в Дубае является семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс, которая стала победительницей соревнований в возрасте 33 лет 245 дней в 2014 году.

Для 31-летней Пегулы титул в Дубае стал 10-м в карьере. Также она в четвёртый раз завоевала трофей на турнире категории WTA-1000, ранее она побеждала на турнирах в Гвадалахаре (2022), Монреале (2023) и Торонто (2024).

