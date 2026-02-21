Пегула стала второй по возрасту чемпионкой одиночного разряда «тысячника» в Дубае

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула стала второй самой возрастной победительницей турнира WTA-1000 в Дубае в одиночном разряде, сообщает Opta Ace. В финале турнира американка обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину со счётом 6:2, 6:4.
Пегула одержала победу на турнире в возрасте 31 года 365 дней. Самой возрастной чемпионкой турнира в Дубае является семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс, которая стала победительницей соревнований в возрасте 33 лет 245 дней в 2014 году.
Для 31-летней Пегулы титул в Дубае стал 10-м в карьере. Также она в четвёртый раз завоевала трофей на турнире категории WTA-1000, ранее она побеждала на турнирах в Гвадалахаре (2022), Монреале (2023) и Торонто (2024).
