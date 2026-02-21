Карлос Алькарас — чемпион турнира АТР-500 в Дохе
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл турнир АТР-500 в Дохе (Катар), победив в финале соревнований француза Артюра Фиса (40-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1.
Доха (м). Финал
21 февраля 2026, суббота. 21:15 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
40
Артюр Фис
А. Фис
Теннисисты провели на корте 52 минуты. За время матча Карлос Алькарас выполнил пять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Артюр Фис не сделал в игре ни одного эйса, провёл матч без двойных ошибок и не смог заработать за игру ни одного брейк-пойнта.
22-летний Алькарас завоевал 26-й титул в своей карьере и второй в сезоне-2026. Ранее Алькарас стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии — 2026
