Карлос Алькарас — Артюр Фис, результат матча 21 февраля 2026, счет 2:0, финал АТР-500 в Дохе

Карлос Алькарас — чемпион турнира АТР-500 в Дохе
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл турнир АТР-500 в Дохе (Катар), победив в финале соревнований француза Артюра Фиса (40-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1.

Доха (м). Финал
21 февраля 2026, суббота. 21:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Артюр Фис
40
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Теннисисты провели на корте 52 минуты. За время матча Карлос Алькарас выполнил пять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Артюр Фис не сделал в игре ни одного эйса, провёл матч без двойных ошибок и не смог заработать за игру ни одного брейк-пойнта.

22-летний Алькарас завоевал 26-й титул в своей карьере и второй в сезоне-2026. Ранее Алькарас стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии — 2026

