Карлос Алькарас завоевал 26-й титул в карьере
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал 26-й титул в карьере, став чемпионом турнира АТР-500 в Дохе (Катар). В финале соревнований Алькарас обыграл француза Артюра Фиса со счётом 6:2, 6:1.

Доха (м). Финал
21 февраля 2026, суббота. 21:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Артюр Фис
40
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Чемпионский титул в Дохе стал вторым для Алькараса в сезоне-2026. Ранее он стал победителем Открытого чемпионата Австралии – 2026.

В сезоне-2025 Алькарас стал победителем восьми турниров. Он выиграл трофеи на Открытом чемпионата США и «Ролан Гаррос», а также выиграл «Мастерсы» в Цинциннати, Риме и Монте-Карло. Помимо этого он одержал победы на турнирах в Токио, Лондоне и Роттердаме.

