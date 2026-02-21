Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал 26-й титул в карьере, став чемпионом турнира АТР-500 в Дохе (Катар). В финале соревнований Алькарас обыграл француза Артюра Фиса со счётом 6:2, 6:1.

Чемпионский титул в Дохе стал вторым для Алькараса в сезоне-2026. Ранее он стал победителем Открытого чемпионата Австралии – 2026.

В сезоне-2025 Алькарас стал победителем восьми турниров. Он выиграл трофеи на Открытом чемпионата США и «Ролан Гаррос», а также выиграл «Мастерсы» в Цинциннати, Риме и Монте-Карло. Помимо этого он одержал победы на турнирах в Токио, Лондоне и Роттердаме.