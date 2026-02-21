Скидки
Артюр Фис — о поражении в финале турнира в Дохе: знаю, это было не лучшее выступление

Артюр Фис — о поражении в финале турнира в Дохе: знаю, это было не лучшее выступление
Комментарии

40-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал поражение в финале турнира АТР-500 в Дохе (Катар). В финале турнира Фис проиграл первой ракетке мира испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 1:6.

Доха (м). Финал
21 февраля 2026, суббота. 21:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Артюр Фис
40
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Не знаю, с чего начать. Хочу поблагодарить публику. Мне очень жаль из-за финала. Знаю, что это было не лучшее выступление, но большое вам спасибо. Это были долгие восемь месяцев с моей травмой. Очень долгий период. Думаю, в такие моменты нужно вспоминать эти восемь месяцев, когда я боролся и не играл в теннис.

Я хочу поблагодарить свою команду. Простите, ребята, сегодня был не наш день, но считаю, что мы проделали чертовски хорошую работу», – сказал Фис во время церемонии награждения.

Алькарас — чемпион Дохи! Его серия побед на открытом харде достигла уже 30 матчей
Алькарас — чемпион Дохи! Его серия побед на открытом харде достигла уже 30 матчей
