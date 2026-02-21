Артюр Фис — о поражении в финале турнира в Дохе: знаю, это было не лучшее выступление
40-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал поражение в финале турнира АТР-500 в Дохе (Катар). В финале турнира Фис проиграл первой ракетке мира испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 1:6.
Доха (м). Финал
21 февраля 2026, суббота. 21:15 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
40
Артюр Фис
А. Фис
«Не знаю, с чего начать. Хочу поблагодарить публику. Мне очень жаль из-за финала. Знаю, что это было не лучшее выступление, но большое вам спасибо. Это были долгие восемь месяцев с моей травмой. Очень долгий период. Думаю, в такие моменты нужно вспоминать эти восемь месяцев, когда я боролся и не играл в теннис.
Я хочу поблагодарить свою команду. Простите, ребята, сегодня был не наш день, но считаю, что мы проделали чертовски хорошую работу», – сказал Фис во время церемонии награждения.
