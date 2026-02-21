«Радостно видеть тебя снова на корте». Алькарас обратился к Фису после победы в Дохе

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к французу Артюру Фису после победы над ним в финале турнира АТР-500 в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.

«Артюр, для меня большая честь разделить с тобой корт, дружище. Я говорил тебе, помимо результатов и всего остального, для меня по-настоящему важно и радостно видеть тебя снова на корте. Знаю, что тебе было тяжело физически. Ты боролся с травмами. Я сам через это проходил. Оставить это позади и начать заново, показывая такой отличный теннис… Выходить в финалы — для меня большое счастье делить с тобой корт, раздевалку и турнир. Отличная работа твоей команды и семьи тоже. Продолжай в том же духе. Уверен, мы ещё разделим много прекрасных моментов», – сказал Алькарас во время церемонии награждения.