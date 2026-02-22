Скидки
«Этот трофей очень многое для меня значит». Алькарас — о победе на турнире в Дохе

Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула турнира АТР-500 в Дохе (Катар). В финале турнира Алькарас обыграл француза Артюра Фиса со счётом 6:2, 6:1.

Доха (м). Финал
21 февраля 2026, суббота. 21:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Артюр Фис
40
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Это было отличное начало года. Честно говоря, было непросто. Мне пришлось быть сильным психологически вместе со своей командой. Очень счастлив и горжусь всем, что сделал в предсезонке и на первых турнирах года. Показываю отличный теннис. Очень и очень доволен этой неделей. Думаю, мы провели её на высоком уровне не только на корте, но и за его пределами. Этот трофей очень многое для меня значит. Поэтому хочу сказать спасибо моей команде — они проделывают огромную работу каждый день. Каждый день я становлюсь ещё лучше. Спасибо вам», – сказал Алькарас во время церемонии награждения.

