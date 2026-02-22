Себастьян Корда обыграл Флавио Коболли и вышел в финал турнира АТР-250 в Делрэй-Бич
50-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда вышел в финал турнира АТР-250 в Делрэй-Бич (США), обыграв в матче 1/2 финала итальянца Флавио Коболли (20-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:1), 6:1.
Делрэй-Бич. 1/2 финала
21 февраля 2026, суббота. 23:10 МСК
20
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
50
Себастьян Корда
С. Корда
Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Корда выполнил 12 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Коболли сделал в игре пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог заработать брейк-пойнтов.
За чемпионский титул турнира в Делрэй-Бич Корда сыграет с победителем встречи между американскими теннисистами Томми Полом и Лёнером Тьеном.
Комментарии
