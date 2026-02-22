Себастьян Корда обыграл Флавио Коболли и вышел в финал турнира АТР-250 в Делрэй-Бич

50-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда вышел в финал турнира АТР-250 в Делрэй-Бич (США), обыграв в матче 1/2 финала итальянца Флавио Коболли (20-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Корда выполнил 12 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Коболли сделал в игре пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог заработать брейк-пойнтов.

За чемпионский титул турнира в Делрэй-Бич Корда сыграет с победителем встречи между американскими теннисистами Томми Полом и Лёнером Тьеном.