Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Флавио Коболли — Себастьян Корда, результат матча 21 февраля 2026, счет 0:2, 1/2 финала в Делрэй-Бич

Себастьян Корда обыграл Флавио Коболли и вышел в финал турнира АТР-250 в Делрэй-Бич
Комментарии

50-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда вышел в финал турнира АТР-250 в Делрэй-Бич (США), обыграв в матче 1/2 финала итальянца Флавио Коболли (20-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Делрэй-Бич. 1/2 финала
21 февраля 2026, суббота. 23:10 МСК
Флавио Коболли
20
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		1
7 7 		6
         
Себастьян Корда
50
США
Себастьян Корда
С. Корда

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Корда выполнил 12 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Коболли сделал в игре пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог заработать брейк-пойнтов.

За чемпионский титул турнира в Делрэй-Бич Корда сыграет с победителем встречи между американскими теннисистами Томми Полом и Лёнером Тьеном.

Календарь турнира в Делрэй-Бич
Сетка турнира в Делрэй-Бич
Материалы по теме
Алькарас — чемпион Дохи! Его серия побед на открытом харде достигла уже 30 матчей
Алькарас — чемпион Дохи! Его серия побед на открытом харде достигла уже 30 матчей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android