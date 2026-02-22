Россиянка Алина Чараева вышла в финал «челленджера» в Мидленде

Завершился полуфинальный матч «челленджера» в Мидленде, где российская тенниска Алина Чараева победила представительницу Чехии Дарью Видманову со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. За это время Чараева сделала пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы семь эйсов, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Таким образом, россиянка вышла в финал турнира.

В решающем матче турнира Чараева сыграет с китаянкой Го Ханьюй, которая в своём полуфинальном матче обыграла американку Мэри Стояну.