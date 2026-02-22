Томми Пол обыграл Лёнера Тьена в полуфинале турнира в Делрэй-Бич
24-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в финал турнира в Делрэй-Бич. В матче 1/2 финала он обыграл соотечественника Лёнера Тьена (23-й номер рейтинга ATP) со счётом 4:6, 6:4, 6:3.
Делрэй-Бич. 1/2 финала
22 февраля 2026, воскресенье. 04:10 МСК
24
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
23
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Матч продолжался 2 часа 15 минут. За это время Пол выполнил 15 подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
В финале турнира Томми Пол встретится с соотечественником Себастьяном Кордой (50-й номер рейтинга ATP), который в полуфинале обыграл 20-ю ракетку мира Флавио Коболли (Италия) со счётом 7:6 (7:1), 6:1.
