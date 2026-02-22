«Уимблдон?» Мария Шарапова намекнула на возвращение Серены Уильямс в WTA-тур

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова оставила комментарий под публикацией 23-кратной победительницы ТБШ, экс первой ракетки мира американки Серены Уильямс с намёком на её возвращение в профессиональный спорт.

«Готовлюсь к лету Серены», — написала Уильямс.

Шарапова: Уимблдон?

Уильямс: лол, нет, дорогая, ха-ха-ха.

Международное агентство по честности в теннисе обновило свой список восстановлений, где была указана Серена Уильямс. Спортсменка завершит свой шестимесячный повторный вход в пул антидопингового тестирования 22 февраля. Свой первый турнир после возвращения в тур Уильямс может провести в Майами или Индиан-Уэллсе.