Рафаэль Надаль покатался на горных лыжах после 26-летнего перерыва

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал фото с горнолыжного курорта Бакейра Берет в Каталонии, намекнув, что катается на горных лыжах после 26 лет перерыва.

Фото: Личный архив Рафаэля Надаля

«Спустя 26 лет… Какое невероятное ощущение снова покататься на лыжах!» — подписал Надаль у себя в аккаунте в соцсети фото, где стоит на лыжах в спортивной экипировке на заснеженной горной вершине.

На счету теннисиста 92 победы на турнирах уровня ATP. Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года. Последним матчем в его карьере стало выступление за сборную Испании на Кубке Дэвиса во встрече с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.