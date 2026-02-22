Скидки
Россиянки Захарова, Блинкова, Селехметьева узнали первых соперниц на турнире WTA в Остине

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Остине (США), который пройдёт с 23 февраля по 1 марта.

Сетку соревнований возглавила пятая ракетка мира американка Джессика Пегула. В первом круге она сразится с 103-й ракеткой мира из Словакии Ребеккой Шрамковой. Второй номер посева у ещё одной американки – 20-й ракетки мира, 18-летней Ивы Йович.

Матч россиянок в первом круге турнира WTA-250 в Остине:

Анастасия Захарова (Россия) – Мэри Стояна (США, WC).
Оксана Селехметьева (Россия) – Алисия Паркс (США).
Анна Блинкова (Россия) – Ива Йович (США, 2).

Другие заметные матчи первого круга турнира в Остине:

Винус Уильямс (США, WC) – Айла Томлянович (Австралия).
Варвара Грачёва (Франция, 5) – Тэйлор Таунсенд (США, WC).
Бьянка Андрееску (Канада, WC) – Далма Галфи (Венгрия).

Сетка турнира WTA-250 в Остине
