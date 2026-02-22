Скидки
Россиянка Юлия Авдеева проиграла в финале турнира ITF W75 в Германии

Комментарии

265-я ракетка мира российская теннисистка Юлия Авдеева проиграла в финале турнира категории ITF W75 в Альтенкирхене (Германия). Она уступила немке Нома Ноха Акуге (256-я в рейтинге) со счётом 2:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

Турнир в Альтенкирхене (Германия) проходил с 16 по 22 февраля. Прошлогодней чемпионкой соревнований является Юлия Авдеева. В феврале 2026 года россиянка выиграла турнир ITF W75 в Андрезьё-Бутеон (Франция).

Ранее россиянин Семён Панкин проиграл в финале турнира ITF M50 в Шарм-эш-Шейхе (Египет). В решающем матче он уступил датчанину Оскару Поульсену со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.

