Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Известна сетка турнира WTA-500 в Мериде, где выступят Паолини, Наварро и Путинцева

Известна сетка турнира WTA-500 в Мериде, где выступят Паолини, Наварро и Путинцева
Комментарии

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-500 в Мериде (Мексика). В основной сетке соревнований не заявлено ни одной российской теннисистки. На турнире выступят итальянка Жасмин Паолини, Эмма Наварро, Юлия Путинцева, Анастасия Потапова и другие спортсменки.

Теннис. Турнир WTA-500 в Мериде (Мексика). Стартовые матчи (частично):

  • Второй круг — Жасмин Паолини (Италия, 1) — Слоан Стивенс (США, WC)/Рената Сарасуа (Мексика).
  • Второй круг — Энн Ли (США, 3) — Зейнеп Сёнмез (Турция)/квалифаер.
  • Второй круг — Мари Боузкова (Чехия, 4) — Эмилиана Аранго (Колумбия)/Анастасия Потапова (Австрия).
  • Второй круг — Эмма Наварро (США, 2) — квалифаер/квалифаер.
  • Первый круг — Камила Осорио (Колумбия) — Джаниче Чен (Индонезия, 6).
  • Первый круг — Марина Стакушич (Канада, WC) — Даяна Ястремская (Украина, 5).
  • Первый круг — Джессика Бузас Манейро (Испания, 7) — квалифаер.
  • Первый круг — Магда Линетт (Польша, 8) — Татьяна Мария (Германия).
  • Первый круг — Юлия Путинцева (Казахстан) — квалифаер.
Календарь турнира в Мериде
Сетка турнира в Мериде
Материалы по теме
Звонарёва и Зигемунд проиграли финал WTA-1000 в Дубае! Но Вера вернётся в топ-50 рейтинга
Звонарёва и Зигемунд проиграли финал WTA-1000 в Дубае! Но Вера вернётся в топ-50 рейтинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android