Известна сетка турнира WTA-500 в Мериде, где выступят Паолини, Наварро и Путинцева
Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-500 в Мериде (Мексика). В основной сетке соревнований не заявлено ни одной российской теннисистки. На турнире выступят итальянка Жасмин Паолини, Эмма Наварро, Юлия Путинцева, Анастасия Потапова и другие спортсменки.
Теннис. Турнир WTA-500 в Мериде (Мексика). Стартовые матчи (частично):
- Второй круг — Жасмин Паолини (Италия, 1) — Слоан Стивенс (США, WC)/Рената Сарасуа (Мексика).
- Второй круг — Энн Ли (США, 3) — Зейнеп Сёнмез (Турция)/квалифаер.
- Второй круг — Мари Боузкова (Чехия, 4) — Эмилиана Аранго (Колумбия)/Анастасия Потапова (Австрия).
- Второй круг — Эмма Наварро (США, 2) — квалифаер/квалифаер.
- Первый круг — Камила Осорио (Колумбия) — Джаниче Чен (Индонезия, 6).
- Первый круг — Марина Стакушич (Канада, WC) — Даяна Ястремская (Украина, 5).
- Первый круг — Джессика Бузас Манейро (Испания, 7) — квалифаер.
- Первый круг — Магда Линетт (Польша, 8) — Татьяна Мария (Германия).
- Первый круг — Юлия Путинцева (Казахстан) — квалифаер.
