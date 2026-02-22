Известна сетка турнира WTA-500 в Мериде, где выступят Паолини, Наварро и Путинцева

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-500 в Мериде (Мексика). В основной сетке соревнований не заявлено ни одной российской теннисистки. На турнире выступят итальянка Жасмин Паолини, Эмма Наварро, Юлия Путинцева, Анастасия Потапова и другие спортсменки.

Теннис. Турнир WTA-500 в Мериде (Мексика). Стартовые матчи (частично):