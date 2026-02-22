Прошла жеребьёвка турнира ATP-500 в Акапулько, где выступят Зверев, де Минор и Рууд
Стала известна сетка турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), который пройдёт с 23 по 28 февраля. В основной сетке соревнований не заявлено ни одного россиянина. Первым сеяным является немец Александр Зверев. В первом круге он сыграет с Корентеном Муте из Франции, а австралиец Алекс де Минор (второй номер посева) и норвежец Каспер Рууд (3) — с победителями квалификации.
Теннис. Турнир ATP-500 в Акапулько (Мексика). Стартовые матчи (частично):
- Александр Зверев (Германия, 1) — Корентен Муте (Франция).
- Теренс Атман (Франция) — Григор Димитров (Болгария).
- Каспер Рууд (Норвегия, 3) — квалифаер.
- Фрэнсис Тиафо (США, 8) — Нуну Боржеш (Португалия).
- Себастьян Корда (США) — Маттия Беллуччи (Италия).
- Даниэль Альтмайер (Германия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 4).
- Валантен Вашеро (Монако) — квалифаер.
- Алекс де Минор (Австралия, 2) — квалифаер.
