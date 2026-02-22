Определились финалисты турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро

Сегодня, 22 февраля, состоялись полуфинальные матчи на турнире категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Финал:

Алехандро Табило (Чили) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 8).

В полуфинале соревнований Алехандро Табило обыграл Игнасио Бусе из Перу со счётом 6:3, 6:3. Томас Мартин Этчеверри в 1/2 финала оказался сильнее чеха Вита Коприва (4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

Турнир в Рио-де-Жанейро проходит с 16 по 22 февраля. Действующим чемпионом соревнований является аргентинский теннисист Себастьян Баэс.