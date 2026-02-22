Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалисты турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро

Определились финалисты турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро
Комментарии

Сегодня, 22 февраля, состоялись полуфинальные матчи на турнире категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Финал:

В полуфинале соревнований Алехандро Табило обыграл Игнасио Бусе из Перу со счётом 6:3, 6:3. Томас Мартин Этчеверри в 1/2 финала оказался сильнее чеха Вита Коприва (4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

Турнир в Рио-де-Жанейро проходит с 16 по 22 февраля. Действующим чемпионом соревнований является аргентинский теннисист Себастьян Баэс.

Календарь турнира в Рио-де-Жанейро
Сетка турнира в Рио-де-Жанейро
Материалы по теме
Прошла жеребьёвка турнира ATP-500 в Акапулько, где выступят Зверев, де Минор и Рууд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android