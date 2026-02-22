Скидки
«Ноги в разные стороны разъезжаются». Кузнецова опубликовала пост о зимних видах спорта

«Ноги в разные стороны разъезжаются». Кузнецова опубликовала пост о зимних видах спорта
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала пост, в котором рассказала о своём опыте занятий зимними видами спорта.

«Увидела Рафу Надаля на лыжах, вспомнила свои впечатления: у меня история с лыжами не сложилась совсем. Пробовала и водные, и горные, но не получается, ноги в разные стороны разъезжаются. Так что доска — моё всё.

Катаюсь на сноуборде, редко удаётся, но умею с детства достаточно неплохо. Многие топ-теннисисты оформляют страховки: ты платишь взнос, в случае травмы тебе выплачиваются деньги. Но в контракте жирными буквами отмечено: «Никаких экстремальных видов спорта». За них страховка не выплачивалась. Так что каталась очень аккуратно и редко», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Мирра выбрала фигурку, а Остапенко — хоккей. Кто ещё из звёзд тенниса хочет выйти на лёд?
Мирра выбрала фигурку, а Остапенко — хоккей. Кто ещё из звёзд тенниса хочет выйти на лёд?
