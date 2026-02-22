163-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева стала победительницей «челленджера» в Мидленде (США). В решающем матче она обыграла китаянку Го Ханьюй (186-я в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. В её рамках Чараева пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Ханьюй один эйс, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Ранее россиянка Юлия Авдеева проиграла в финале турнира категории ITF W75 в Альтенкирхене (Германия), а Семён Панкин уступил в решающем матче соревнований ITF M50 в Шарм-эш-Шейхе (Египет)