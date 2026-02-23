Скидки
Россиянка Кристина Лютова выиграла турнир ITF W35 Лас-Вегасе

601-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова стала чемпионкой турнира категории ITF W35 в Лас-Вегасе (США). В решающем матче она обыграла представительницу США Чуквумелие Кларк (1185-я в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 43 минуты.

Турнир ITF W35 в Лас-Вегасе проходил с 16 по 22 февраля. Ранее россиянка Алина Чараева стала победительницей «челленджера» в Мидленде (США), Юлия Авдеева проиграла в финале турнира категории ITF W75 в Альтенкирхене (Германия) и Семён Панкин уступил в решающем матче соревнований ITF M50 в Шарм-эш-Шейхе (Египет).

