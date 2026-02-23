Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жоао Фонсека и Марсело Мело выиграли турнир в Рио-де-Жанейро в паре

Жоао Фонсека и Марсело Мело выиграли турнир в Рио-де-Жанейро в паре
Комментарии

19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека и его соотечественник 42-летний Марсело Мело стали победителями турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в парном разряде. В решающем матче они обыграли дуэт немца Константина Францена и Робина Хасе из Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 1:0 [10:8] в пользу бразильских спортсменов.

Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. В рамках матча Фонсека/Мело четыре раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Францена/Хасе один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Материалы по теме
Россиянка Кристина Лютова выиграла турнир ITF W35 Лас-Вегасе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android