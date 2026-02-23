Жоао Фонсека и Марсело Мело выиграли турнир в Рио-де-Жанейро в паре

19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека и его соотечественник 42-летний Марсело Мело стали победителями турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в парном разряде. В решающем матче они обыграли дуэт немца Константина Францена и Робина Хасе из Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 1:0 [10:8] в пользу бразильских спортсменов.

Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. В рамках матча Фонсека/Мело четыре раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Францена/Хасе один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.