Андрей Рублёв оценил своего соперника по первому кругу на турнире ATP-500 в Дубае

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил своего соперника по первому кругу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 23 по 28 февраля. На старте турнира он сыграет с Валентеном Руае.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Валентен Руае
Франция
Валентен Руае
В. Руае

«Хороший игрок. Мы встречались один раз, я ему проиграл, поэтому сейчас для меня будет классная проверка – посмотреть, насколько, мой уровень изменился по сравнению с тем, когда я проиграл ему в сентябре», — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

Сетку соревнований возглавил седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Его первым соперником станет представитель Китая Чжан Цзэ. Второй номер посева у 10-й ракетки мира казахстанца Александра Бублика. Он на старте соревнований сразится с квалифаером.

