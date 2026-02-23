Андрей Рублёв оценил своего соперника по первому кругу на турнире ATP-500 в Дубае

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил своего соперника по первому кругу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 23 по 28 февраля. На старте турнира он сыграет с Валентеном Руае.

«Хороший игрок. Мы встречались один раз, я ему проиграл, поэтому сейчас для меня будет классная проверка – посмотреть, насколько, мой уровень изменился по сравнению с тем, когда я проиграл ему в сентябре», — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

Сетку соревнований возглавил седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Его первым соперником станет представитель Китая Чжан Цзэ. Второй номер посева у 10-й ракетки мира казахстанца Александра Бублика. Он на старте соревнований сразится с квалифаером.