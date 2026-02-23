Скидки
Алехандро Табило — Томас Мартин Этчеверри, результат матча 23 февраля 2026, счёт 1:2, финал турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро

Томас Мартин Этчеверри стал победителем турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро
Комментарии

Сегодня, в ночь с 22 на 23 февраля, состоялся финальный матч за титул на турнире категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В нём приняли участие 68-я ракетка мира 28-летний чилийский теннисист Алехандро Табило и 51-й номер рейтинга ATP 26-летний аргентинец Томас Мартин Этчеверри. Победу в матче и соревновании в трёх сетах одержал представитель Аргентины. Счёт — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Рио-де-Жанейро. Финал
23 февраля 2026, понедельник. 00:15 МСК
Алехандро Табило
68
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 3 4
3 		7 7 6
         
Томас Мартин Этчеверри
51
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

Теннисисты провели на корте 3 часа 6 минут. В рамках матча Этчеверри выполнил 14 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. Табило 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных.

Турнир в Рио-де-Жанейро проходил с 16 по 22 февраля. Чемпионом данного соревнования в прошлом году является аргентинский теннисист Себастьян Баэс.

Сетка турнира в Рио-де-Жанейро
Прошла жеребьёвка турнира ATP-500 в Акапулько, где выступят Зверев, де Минор и Рууд
