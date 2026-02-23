Себастьян Корда обыграл Томми Пола в финале турнира в Делрэй-Бич

Завершился финальный матч турнира в Делрэй-Бич (США), в котором 24-я ракетка мира американец Томми Пол встретился с соотечественником 50-й ракеткой мира Себастьяном Кордой. Победу в матче со счётом 6:4, 6:4 одержал Корда.

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. За это время Пол сделал пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Корды девять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За победы в турнире Корда получит 250 рейтинговых очков и $ 106 тыс в качестве призовых. Пол, в свою очередь, получил 165 рейтинговых очков и $ 62,1 тыс. призовых.