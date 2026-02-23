Себастьян Корда обыграл Томми Пола в финале турнира в Делрэй-Бич
Поделиться
Завершился финальный матч турнира в Делрэй-Бич (США), в котором 24-я ракетка мира американец Томми Пол встретился с соотечественником 50-й ракеткой мира Себастьяном Кордой. Победу в матче со счётом 6:4, 6:4 одержал Корда.
Делрэй-Бич. Финал
23 февраля 2026, понедельник. 00:05 МСК
24
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
50
Себастьян Корда
С. Корда
Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. За это время Пол сделал пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Корды девять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
За победы в турнире Корда получит 250 рейтинговых очков и $ 106 тыс в качестве призовых. Пол, в свою очередь, получил 165 рейтинговых очков и $ 62,1 тыс. призовых.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 февраля 2026
-
01:38
-
00:59
-
00:52
-
00:04
- 22 февраля 2026
-
22:18
-
21:51
-
21:22
-
20:08
-
19:47
-
17:33
-
16:23
-
12:03
-
11:41
-
09:30
-
06:26
-
04:00
-
00:27
-
00:13
- 21 февраля 2026
-
23:54
-
22:51
-
22:24
-
22:08
-
21:28
-
21:17
-
20:27
-
20:19
-
20:04
-
19:29
-
18:44
-
16:57
-
14:49
-
13:34
-
12:46
-
10:12
-
09:30