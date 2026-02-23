Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Томми Пол — Себастьян Корда, результат матча 23 февраля 2026, счет 0:2, турнир ATP в Делрэй-Бич (США)

Себастьян Корда обыграл Томми Пола в финале турнира в Делрэй-Бич
Комментарии

Завершился финальный матч турнира в Делрэй-Бич (США), в котором 24-я ракетка мира американец Томми Пол встретился с соотечественником 50-й ракеткой мира Себастьяном Кордой. Победу в матче со счётом 6:4, 6:4 одержал Корда.

Делрэй-Бич. Финал
23 февраля 2026, понедельник. 00:05 МСК
Томми Пол
24
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Себастьян Корда
50
США
Себастьян Корда
С. Корда

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. За это время Пол сделал пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Корды девять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За победы в турнире Корда получит 250 рейтинговых очков и $ 106 тыс в качестве призовых. Пол, в свою очередь, получил 165 рейтинговых очков и $ 62,1 тыс. призовых.

Материалы по теме
Мирра выбрала фигурку, а Остапенко — хоккей. Кто ещё из звёзд тенниса хочет выйти на лёд?
Мирра выбрала фигурку, а Остапенко — хоккей. Кто ещё из звёзд тенниса хочет выйти на лёд?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android