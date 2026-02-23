Мирра Андреева потеряла одну позицию в рейтинге WTA, Александрова приблизилась к топ-10

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде.

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась на восьмую строчку в новом рейтинге. Екатерина Александрова поднялась с 12-го на 11-е место. Анна Калинская осталась 23-й ракеткой мира. Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему представительница Беларуси Арина Соболенко, далее располагаются Ига Швёнтек (Польша) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Рейтинг WTA от 16 февраля:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 675 очков.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7588.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7253.

4 (5). Кори Гауфф (США) — 6803.

5 (6). Джессика Пегула (США) — 6768.

6 (4). Аманда Анисимова (США) — 6070.

7 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4047.

8 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4001.

9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3845.

10 (13). Виктория Мбоко (Канада) — 3214.

11 (12). Екатерина Александрова (Россия) — 2918...

19 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2050…

21 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 1953…

23 (23). Анна Калинская (Россия) — 1813…

54 (49). Вероника Кудерметова (Россия) — 1089…

76 (74). Оксана Селехметьева (Россия) — 878...

84 (83) Анна Блинкова (Россия) — 848…

88 (104). Анастасия Захарова (Россия) — 819.