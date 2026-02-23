Скидки
Турнир АТР-500 в Дубае, 2026 год: расписание матчей 23 февраля

Комментарии

Сегодня, 23 февраля, в Дубае (ОАЭ) стартует розыгрыш турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого игрового дня турнира.

Теннис. Турнир АТР-500, 2026 год. Дубай. 1-й круг. Расписание матчей 23 февраля (время московское):

13:00. Эшарги Моэ (Тунис, WC) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, Q);

15:00. Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – Беньямин Хассан (Ливан, WC);

18:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1) – Чжан Чжичжэнь (Китай, SR);

19:30. Кентен Алис (Франция, Q) – Джек Дрейпер (Великобритания, 4).

Турнир в Дубае проходит с 23 по 28 февраля. Действующим победителем соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас.

Сетка турнира в Дубае
Календарь турнира в Дубае
