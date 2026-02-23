Скидки
Макки — об Алькарасе: обращается с волшебной палочкой, как фокусник, а иногда как балерина

Бывший тренер Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки выразил восхищение стилем игры шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Карлос и его навыки предвидения [на корте] – лучшие, что когда-либо видел этот вид спорта. Он добавляет миллисекунды к своей невиданной ранее турбо-скорости, а затем, достигнув цели, обращается с волшебной палочкой, как испанский фокусник, а иногда и как балерина на Бродвее», — написал Макки на личной странице в соцсетях.

В текущем сезоне Алькарас выиграл два титула — Открытый чемпионат Австралии и турнир ATP-500 в Дохе (Катар).

